Antitrust UE, Amazon nel mirino

(Teleborsa) -nel mirino dell'. Secondoildell’avrebbe, infatti, abusato della sua posizione dominante, utilizzando l’immensa mole di dati sugli utenti di cui dispone per avvantaggiarsi sui rivenditori più piccoli.Avviata, dunque, una procedura per violazione dellesullanei confronti di Amazon che "si avvantaggia sistematicamente dei", che operano tramite la sua piattaforma, secondo quanto recita una nota. L'UE ha anche avviato una seconda indagine Antitrust sul "possibile trattamento preferenziale delle proprie offerte e di quelle che usino i servizi di consegna e logistica del gruppo".Bruxelles ha inviato una comunicazione formale di addebiti aprimo passo verso una possibile procedura sanzionatoria e che mette ora la società interessata in condizioni di fornire elementi. Secondo l'Antitrust comunitario Amazon fa sia dache da operatore di unaper venditori terzi con i quali, tuttavia, anche in concorrenza diretta. In questì ambito ha accesso ai dati di terze parti, come sul numero di ordini, iililvisitate alle loro offerte e sui reclami degli utenti. "Le indagini preliminari - si legge - mostrano che grandi quantitativi di dati non pubblici dei venditori sono disponibili agli addetti del business di vendite di Amazon, che possono utilizzarli perLa nuova indagine annunciata dalla Commissione riguarda il servizio a pagamento Amazon Prime e in particolare la "Buy Box" a cui viene associata la relativa dicitura sul portale del gruppo. Ilè che anche in questo casoe leche utilizzano i servizi di logistica e consegna di Amazon". In particolare, l'Ue verificherà i criteri utilizzati da Amazon per selezionare i "vincitori" della "Buy Box" e di coloro a cui è consentito di offrire beni agli utenti di Prime, in base al programma fedeltà di Amazon."Dobbiamo assicurare che il ruolo dalle di piattaforme con potere di mercato, come Amazon,", ha detto la vicepresidente della Commissione,in conferenza stampa.