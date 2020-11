Coronavirus: contagi sopra quota 40mila, resta alto il numero di decessi

(Teleborsa) - Nuovo record di casi accertati diin Italia in un solo giorno, con il numero di contagi che supera per la prima volta la soglia dei. Sono infatti 40.902 le infezioni registrate a fronte di(anche in questo caso si tratta di un record assoluto, ieri erano stati 234.672). Il rapportoresta stabile intorno alIlriporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sale così a 1.107.303.Oggi si contano(44.139 da inizio pandemia), mentre si registranoin più rispetto a ieri ( 3.230 totali). Per quel che riguarda iconil numero complessivo supera quota 30mila (+1.041 rispetto a ieri).La Regione con più casi resta la(10.634), seguono(5.258),(4.079) e(3.605). Sopra i 2mila casi anche(2.925),(2.478) ed(2.384).