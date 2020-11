Mutui e surroghe, tassi ai minimi storici a novembre

(Teleborsa) - Anchesi rivela propizio, in termini di tassisia per la stipula di unche per la: il loro valore èaiL’Osservatorio di MutuiSupermarket.it indica come unrispetto al periodo pre-Covid. Glisono in territorio negativo a -0,21%, quelli asuperano di poco lo zero (0,01%), quelli asfiorano lo 0,08%, mentre quelli a 30 anni sono pari allo 0,07%.Per un, riuscire a strappare uno, specialmente se si decide di utilizzare il web per trovare il finanziamento migliore.La domanda è nuovamente concentrata sui nuovi. Non è un caso, visto che ultimamente la forbice con il tasso variabile sembra essersi molto assottigliata, fino ad offrire uno scarto di poche decine di euro al meseÈ vero anche che in parallelo al crescere dell’incertezza di fronte dell’aumento dei contagi da Covid-19, le famiglie italiane sono più prudenti nelle richieste d. I timori legati alla nuova ondata di contagi stanno influenzando gli italiani che rimandano le decisioni