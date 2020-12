5G, in Cina al via la rete wireless in 6 miniere di carbone dello Shanxi

(Teleborsa) - Seidinella provincia cinese dellohanno installato unaper la promozione della sicurezza all'interno degli stabilimenti di estrazione.Le autorità delle provincia hanno annunciato che l'obiettivo entro il 2030 è di dotare tutte le miniere di(5G, big data, intelligenza artificiale e cloud computing). Con l'utilizzo della rete wireless 5G si potrà, in particolare, rinunciare alle linee di cavi, più costose e a volte pericolose, e favorire una maggiore velocità di trasmissione e minore latenza, permettendo ai minatori di far funzionare le attrezzature a distanza da sale operative più sicure."Una miniera di carbone 5G consente attività autonome in pozzi sotterranei, la guida autonoma di veicoli per il trasporto e la manutenzione a distanza delle attrezzature, liberando così i minatori da ambienti di lavoro ad alto rischio", ha detto, direttore generale di Xinyuan Coal Mine, prima miniera di carbone 5G dello Shanxi.