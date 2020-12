Tonica Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,24%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 3.732 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Pressoché invariato il(+0,01%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(-0,11%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,60%),(+1,34%) e(+0,66%). Il settore, con il suo -0,74%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,21%),(+2,12%),(+1,97%) e(+1,88%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,30%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,14%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,10%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,03%.(+12,59%),(+4,32%),(+3,22%) e(+2,57%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,84%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,97%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,73%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 835K unità; preced. 803K unità).