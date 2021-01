Piazza Affari chiude in leggero rialzo il primo giorno di contrattazioni 2021

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

tecnologia

materie prime

utility

viaggi e intrattenimento

alimentare

immobiliare

STMicroelectronics

Buzzi Unicem

Hera

Enel

Atlantia

Mediobanca

Pirelli

BPER

Falck Renewables

ERG

Tinexta

Garofalo Health Care

Cerved Group

Autogrill

Banca Farmafactoring

Tod's

(Teleborsa) -, facendo peggio di Londra e Parigi, ma meglio di Francoforte. Forte calo intanto dell'a Wall Street.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,226. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo del 2,27%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,27%), che ha toccato 47,42 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +112 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,52%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, brilla, con un forte incremento (+1,72%), e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,68%.Piazza Affari conclude la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,37%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 24.307 punti.Leggermente positivo il(+0,35%); buona la prestazione del(+0,8%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,41%),(+2,26%) e(+1,90%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,82%),(-1,04%) e(-0,92%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 3,83%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,64%.Su di giri(+2,42%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,19%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,31%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,75%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,67%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,55%.di Milano,(+7,06%),(+3,68%),(+2,86%) e(+2,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,89%.Crolla, con una flessione del 3,66%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,04%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,95%.