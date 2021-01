INPS, RdC sostiene 2,9 milioni di persone. Reddito Emergenza a 282 famiglie

(Teleborsa) - Ilstanno sostenendo, ofamiliari, che percepiscono un. E' quanto rileva l'Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza dell, rilevando unadei beneficiari del sostegno.Ilpercettori con ilcoinvolte - 764.697 nuclei, 1.871.651 persone -e percepisce unnazionale, mentre per i nuclei residenti al Centro (194.127 nuclei, 402.665 persone) e al Nord (290.985 nuclei, 583.930 persone) l’importo risulta inferiore dell’8% e del 14% sulla stessa media.A livello nazionale, lae per la. Nel 34% dei nuclei beneficiari è presente almeno un minore, con un importo medio mensile di 647 euro, mentre nel 17% dei nuclei è presente almeno un disabile e l’importo medio percepito è di 518 euro; solo il 15% dei nuclei percepisce un importo medio superiore a 800 euro mensili.L'INPS ha fornito un aggiornamento anche sul, istituito dal Decreto Rilancio, che contafamiliari che hanno percepito almeno una mensilità sulle due complessive previste. Lee l'importo medio mensile è pari a. Sono invece 254mila i nuclei beneficiari del Reddito di Emergenza istituito dal Decreto Agosto, con 581mila persone coinvolte e un importo medio pari a 550 euro.Il Decreto Agosto - ricorda l'INPS - prevedeva inizialmente l’erogazione di una sola mensilità, poi il Decreto Ristori ha aggiunto atre due mensilità "a domanda", quella di novembre e quella di dicembre, per coloro che non hanno mai beneficiato del Rem.