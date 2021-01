GameStop vola in borsa sulla scia di uno short squeeze

Gamestop

(Teleborsa) - Continua il, che si attesta a 105,5, in. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 148,1 e successiva a quota 222,3. Supporto a 73,92.Il rialzo, nonostante il boom dei videogame durante la pandemia, non sarebbe sostenuto dai fondamentali del titolo. Secondo quanto ricostruito da CNBC, GameStop è diventato un argomento caldo nelle chat online, su Twitter e Reddit poiché alcuni investitori al dettaglio e day trader stanno mirando aLe azioni di GameStop sono aumentate di oltre il 600% solamente a gennaio e di oltre l'800% in tre mesi, in quanto valevano solo 6 dollari quattro mesi fa. Il balzo odierno è arrivato nonostante ildi Telsey Advisory Group, che ha tagliato il rating su GameStop da "outperform" a "underperform", affermando che c'è"L'improvviso, forte aumento del prezzo delle azioni e della valutazione di GameStop è stato probabilmente alimentato da unae, in misura minore, dallae dal coinvolgimento di RC Ventures ", ha scritto Joseph Feldman, analista di Telsey, in una nota. "Riteniamo che l'attuale prezzo delle azioni e i livelli di valutazione non siano sostenibili, e/equa guidata dai fondamentali", ha aggiunto.