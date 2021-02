BCE unita sul confermare un "ampio sostegno" all'economia

(Teleborsa) -all'unanimità la necessità di, in risposta alla crisi pandemica, affiancando allo strumento dei, fermi a zero, il, da utilizzare in modo "flessibile".E' quanto emerso daidell'incontro di politica monetaria tenutosi ilscorso, in cui è stata ribadita la necessità di mantenere il massimo sostegno all'economia, in modo flessibile e senza necessità di attingere a tutta la dotazione del piano anti-pandemico, che ha un valore complessivo di 1.850 miliardi e scadrà a marzo 2022."I recenti sviluppi sui mercati finanziari hanno finora confermato che, sul mantenimento di condizioni finanziarie favorevoli per un certo periodo di tempo e sulla flessibilità del suo uso", sottolineano le Minutes della BCE, da cui è emerso che inel confermaredella politica monetaria. Il pacchetto annunciato a dicembre - si sottolinea - contribuirà a "preservare condizioni di finanziamento favorevoli durante il periodo della pandemia, a ridurre l'incertezza e rafforzare la fiducia, incoraggiando la spesa dei consumatori e gli investimenti delle imprese, sostenendo l'attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi nel medio termine."Guardando più avanti del primo trimestre, c'è unsulla prospettiva di una. Oltre al lancio delle campagne di vaccinazione, sono emersi segnali di miglioramento delle prospettive economiche globali", sottolinea la BCE, indicando però che "permane unain relazione alle dinamiche della pandemia e alla tempestiva attuazione delle campagne di vaccinazione".Quanto all', l'Eurotower ritiene che si manterrà su livelli bassi,, a causa delle pressioni esercitate sui prezzi dalla debolezza della domanda - in particolare nei settori del turismo e dei viaggi - dalle dinamiche salariali e dall'apprezzamento dell'euro.Qualcuno ha anche proposto che bisognerebbe "se le condizioni finanziarie si allentassero a causa di un rafforzamento delle aspettative di inflazione", in quanto "rendimenti reali inferiori fornirebbero un".