Turchia, S&P avverte: bilancia pagamenti debole e riserve valutarie a zero

(Teleborsa) -, che ieri ha visto crollare la Lira e la Borsa di Istanbul , a causa del ribaltone alla banca centrale, deciso dal Presidente Erdogan. "I recenti cambiamenti - sottolinea l'agenzia - evidenziano ancora una volta laoperativa della(CBRT) e la scarsa prevedibilità della politica economica".S&P avverte anche che lae lesono. Inoltre, si sottolinea che "la probabiledi non residenti in Turchia degli ultimi mesi metterà sotto pressione la lira turca, con unsull'inflazione e sul settore corporate nazionale". Da osservare anche "il comportamento dei depositanti nazionali residenti", che " potrebbe portare a ulteriori pressioni" sulla valuta locale.S&P fa cenno anche allturche, pari a circa 37 miliardi di dollari, e parla di, anche se precisa che "i controlli sui capitali non sono il nostro scenario di base".Lacomunquesui mercati valutari, portandosi a. La borsa di Istanbul ieri ha ceduto circa il 10%. Una situazione di allarme che ilsi è affrettato ad allentare, assicurando che "non ci sarà assolutamente alcun allontanamento dal meccanismo del libero mercato" e che laTutto è iniziato venerdì sera con la revoca del governatore della banca centrale turca, annunciata dal Presidente Erdogan, insoddisfatto dalla sua politica di rigore per combattere l'inflazione e convinto che un taglio dei tassi aiuterebbe a spegnere l'inflazione, che ha superato la soglia del 15%. Una teoria che mal si sposa con quella tradizionale, secondo cui un rialzo dei tassi è lo strumento principe per combattere l'inflazione.