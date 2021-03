Piazza Affari, in rialzo TIM su focus rete unica

compagnia telefonica

(Teleborsa) - Buona la performance a Piazza Affari della, che si attesta a 0,4392 con un, dopo che il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha sottolineato la necessità di superare rapidamente lo stallo sul progetto della rete unica."Non è possibile che di un progetto così importante per il Paese se ne discuta da due anni, ma non si sia ancora arrivati a un traguardo - ha detto ad un evento del Sole 24 Ore - Si deve fare in tempi rapidissimi. Se invece il progetto non è più- e- lo si dica chiaramente da parte di tutti i soggetti protagonisti"."Io penso però - ha sottolineato - che già nei prossimi giorni il governo e tutti i soggetti coinvolti. Lo ribadisco: alla fine i veri soggetti interessati sono cittadini e imprese destinatarie di un soggetto che diventa indispensabile".L'accelerazione del governo sul dossier sembra testimoniata anche daltra il ministro dell'Economia Daniele, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo, e il ministro per l'Innovazione e la transizione digitale Vittorio. L'incontro, come anticipato dal Sole 24 Ore, servirà a fare un punto sulla rete unica.Intanto per TIM, nel breve periodo, si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 0,4429 e successiva a 0,4508. Supporto a 0,435.