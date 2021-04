Osservatorio SAIE, effetto ripartenza: aumenta fiducia filiera edile

(Teleborsa) - Dopo un annoche aveva determinato un, diversiproseguono sullae guardano ai prossimi mesi con. Dall’Osservatorio SAIE, realizzato da Senaf su un panel di aziende di produzione, distribuzione e servizi per il settore delle costruzioni in occasione di SAIE Bari (dal 7 al 9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera del Levante), emerge un comparto chetendenzialmente soddisfatto del presente e con le idee chiare sulle criticità e sulle soluzioni da adottare. Tra queste, una spinta potrebbe arrivare dagli incentivi, come ilche già rappresentano una certezza, e da, i cui effetti iniziano a vedersi.Il dato lascia ben sperare:Tra questi sono molti (il 32% del totale) a prevedere un aumento del giro d’affari compreso tra il +5% e il +25%. Solo un’azienda su dieci circa (12%) crede che il proprio fatturato subirà un calo, mentre per ilrimarrà stabile.Altro segnale importante arriva dalla soddisfazioneIl 66% degli intervistati si dice soddisfatto, il 31% lo è mediamente, mentre solo il 3% non lo è affatto. Quasi nove aziende su dieci (86%) ritengono, inoltre, di avere un portafoglio ordini adeguato a sostenere finanziariamente l’impresa (contro il 74% del 2020).Ovviamente, non mancano le criticità.? In cima c’è sempre la burocrazia/tempi giudiziari in caso di controversia (elemento “abbastanza” o “molto critico” per il 75% del campione), l’incertezza normativa (56%), gli aspetti fiscali (48%), e il costo della forza lavoro (32%). Non a caso, per rilanciare il settore, le imprese guardano soprattutto alla riforma della burocrazia/sburocratizzazione (66%), agli incentivi governativi (54%), allo sblocco dei cantieri (50%), all’abbassamento del cuneo fiscale (33%) e ad un piano di investimenti per l’edilizia pubblica (18%).Capitolo a parte per gliil più utile secondo le imprese è ilTra i trend più importanti del costruire ci sono poi sicuramente"La filiera edile ha risposto con– ha commentato, Direttore Tecnico di SAIE. Ora levogliono consolidare laTanti gli interventi che potrebbero aiutare il settore, tra tutti sicuramente spiccano lo snellimento delle procedure relative agli appalti e la stabilizzazione delle misure di incentivo relative alla riqualificazione del patrimonio immobiliare del Paese. Inoltre, il comparto sta affrontando le trasformazioni dovute al Covid-19, che ha evidenziato la necessità di ripensare alla qualità e alla flessibilità degli spazi domestici e delle aree comuni dei fabbricati, aprendo un dibattito di grande interesse. Il tema dellain particolare, deve entrare a far parte nel DNA della intera filiera delle costruzioni, che inizia a vedere anche l'innovazione digitale come un’opportunità per aumentare la qualità e il controllo di tutte le fasi, dallaIn questo scenario, SAIE rappresenta il contesto nel quale l'intera filiera delle costruzioni si riconosce: un luogo di incontro e confronto istituzionale, tecnico e commerciale insostituibile, che mostra le grand