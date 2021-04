TIM, Mausoleo di Augusto rivive grazie a realtà virtuale

TIM

(Teleborsa) - Far rivivere, a oltre, lo splendore deldiil più grande sepolcro circolare del mondo antico.Questo il progetto, decisamenteal quale sta lavorandoche lo annuncia in un post sulla pagina Facebook ufficiale.Grazie agli studi archeologici della, laconsentirà quest'ultima. Per questo, l'azienda leader in telecomunicazioni ha deciso di chiedere il parere diil fondatore diche da tempo investe nelle tecnologie dicontribuendo in maniera sostanziale al suo, in collegamento da Menlo Park, ha sperimentato con i suoi Oculus e con la guida dell’AD di TIMe del Presidentel’esperienza di camminarenel Mausoleo attraverso le. Ad accompagnarlo in questa eccezionale visita anche, Responsabile Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM e ideatore del progetto e, Country Director di Facebook Italia.Ancora qualche settimana di test epotrà essere condivisoper celebrare l’anniversario della fondazione dellasimbolo, ovunque riconosciuto, discrivevaIntanto, dopo 14 anni di chiusura, il monumento emblematico della magnificenza architettonica della romanità, chiuso al pubblico dal 2007, è tornato accessibile al pubblicoNel grande progetto di recupero e restauro, eseguito dal’ha giocato la"Il Mausoleo di Augusto, monumento chiave nel passaggio dalla Roma repubblicana a quella imperiale,del riuso, della reinterpretazione e della riscoperta delleha dichiarato in quell'occasione la Sovrintendente Capitolina