Informatica, Sesa acquisisce il controllo di PM Service

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR e attiva nel settore dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha acquisito - tramite la società interamente controllata Computer Gross, attiva nel settore Value Added Distribution - un ulteriore 51% di PM Service,PM Service, costituita nel 1999 e che attualmente ha circa 25 a Pontassieve (FI), offre tecnologia e servizi dicon ricavi annuali di circa 30 milioni di euro e un EBITDA margin atteso in linea con quello medio del gruppo Sesa, sottolinea una nota."L'operazione consente di accelerare l'integrazione di PM Service nell'organizzazione di Computer Gross, dando vita ad una linea di business in grado di, sempre più convergente con le soluzioni offerte dalle tecnologie digitali", ha affermato Duccio Castellacci, CEO di Computer Gross.L'acquisizione è stata realizzata sulla base di prezzi in linea con i parametri EV/Ebitda (4,75x) di riferimento generalmente applicati dal gruppo Sesa e prevede ilMassimo Innocenti e Andrea Parrini, che manterranno quote di partecipazione di minoranza e ruoli apicali nella gestione di PM Service.