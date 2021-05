Compagnie aeree britanniche in calo su delusione per green list viaggi

IAG

(Teleborsa) - Lebritanniche stanno perdendo terreno in Borsa dopo la pubblicazione - da parte del governo inglese - delladei Paesi verso i quali si può viaggiare senza dover sottostare alla quarantena al ritorno (anche se è comunque necessario un test PCR negativo per evitarla). Gli operatori del comparto viaggi stanno descrivendo le scelte del governo di Boris Johnson come troppo poco coraggiose per spingere il rilancio del settore turistico.Affonda, la holding che controlla British Airways e Iberia, con i prezzi allineati a 208,9 per una discesa del 2,01%. In caduta libera, che si attesta a 1.063, con un calo del 2,92%. Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,17%. Impattata anche la low-cost ungherese, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,32%.Parlando a un briefing di Downing Street, il Segretario ai Trasporti Grant Shapps ha detto che le misure introdotte sono unper aprire i viaggi, poiché rimane la "preoccupazione per la recrudescenza del Covid-19". Shapps ha detto che "il successo nella lotta contro il Covid" nel Regno Unito "non è stato ancora replicato in molti luoghi all'estero". "Dobbiamo assicurarci che i Paesi con cui ci ricolleghiamo siano sicuri", ha aggiunto.Resta per ora in, con quarantena obbligatoria, la gran parte dei Paesi, comprese. Mentre la lista rossa (divieto di viaggio e rimpatri solo con quarantena in hotel sorvegliati) si allarga a Turchia, Maldive e Nepal. Le dodici mete inserite nella lista verde, oltre a, sono tutte remote e a basso tasso di contagio attuale da coronavirus: Singapore, Australia, Nuova Zelanda, Brunei, Islanda, Isole Faroe, Falkland, Isole di South Georgia e South Sandwich e Isole di Sant'Elena, Tristan de Cunha, Ascensione.