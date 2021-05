FED, Clarida: "Inflazione aumenterà ancora prima di stabilizzarsi a fine anno"

(Teleborsa) - "Le letture sull'inflazione su base annua sono recentemente aumentate e probabilmente. Nei prossimi mesi, i dati sull'inflazione a 12 mesi dovrebbero superare il nostro obiettivo di lungo periodo del 2%, riflettendo in gran parte, credo, fattori transitori come una serie di, nonché l'emergere di alcuneche potrebbero limitare la rapidità con cui la produzione può riprendersi in alcuni settori". È quanto ha detto Richard Clarida, vicepresidente della Federal Reserve, nel testo di un discorso che pronuncerà davanti alla National Association for Business Economics."Secondo le mie previsioni, è probabile che questi aumenti una tantum dei prezzi abbiano soloe mi aspetto che l'inflazione torni al nostro obiettivo a lungo termine del 2% nel 2022 e 2023, o forse lo superi leggermente - ha aggiunto - Questo risultato sarebbe del tutto coerente con il nuovo quadro che la Federal Reserve ha adottato all'unanimità nell'agosto 2020 e ha iniziato ad attuare durante la nostra riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di settembre 2020".I dati del Bureau of Labour Statistics (BLS) americano hanno mostrato oggi che ad aprile i prezzi al consumo hanno registrato un, entrambi ben superiori alle stime degli analisti. Dallo scorso anno, la FED ha mantenuto i tassi di interesse vicini allo zero e ha acquistato almeno 120 miliardi di dollari al mese di buoni del Tesoro e titoli ipotecari per agevolare la ripresa dell'economia dalla recessione causata dalla pandemia."Nonostante il recente flusso di dati macroeconomici incoraggianti,ed è probabile che occorrerà del tempo per ottenere ulteriori progressi sostanziali - ha concluso Clarida - La nostra guidance per i tassi di interesse e gli acquisti di attività collega il percorso del tasso dei fondi federali e l'entità del bilancio ai nostri obiettivi di occupazione e inflazione. Ci impegniamo a utilizzare la nostra gamma completa di strumenti per sostenere l'economia per tutto il tempo necessario fino a quando il lavoro non è ben fatto".