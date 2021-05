Progetto Superlega, UEFA apre procedimento contro Juventus, Barcellona e Real

Juventus

(Teleborsa) -contro tre squadre di calcio -- perché i tre club non hanno mai formalmente rinunciato al, la lega alternativa di calcio annunciata con un blitz a metà aprile da 12 squadre europee, incluse le italiane Milan ed Inter e diversi club inglesi."Dando seguito all'investigazione condotta dall'UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors, in relazione al cosiddetto progetto Superlega - informa una nota sintetica della confederazione -contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per una potenziale violazione del quadro giuridico UEFA".Lanel giro di 48 ore alla minaccia che sarebbero stati esclusi dai rispettivi campionati nazionali e dalle coppe europee, in caso fossero andati avanti con il progetto, mentre la Juve ed i due club spagnoli non hanno mai annunciato la disdetta formale. E cosìil progetto - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan e Inter - sono stati oggetto diper aver ammesso che il progetto era un "errore" ed aver accettato di pagare unadi euro e didelle gare europee per una stagione.