Giornata mondiale fiere, Danese (Aefi): alleanze tra manifestazioni leader per difendere Made in Italy

(Teleborsa) - "È giunto il momento di mostrare al mondo che le fiere italiane sono unite e vanno nella stessa direzione. Accolgo perciò l’invito del presidente di Fiera Milano, Carlo Bonomi, a fare massa critica tra le nostre manifestazioni leader. Dobbiamo essere in grado di traghettare le filiere del made in Italy che presidiamo verso una ripresa veloce e determinata; dobbiamo allearci – sul piano societario e strategico – anche per difendere i nostri asset dai competitor stranieri. Un cambio di passo che trovo di imprescindibile importanza”. Lo ha detto il presidente Aefi - Associazione esposizioni fiere italiane,in apertura del webinar dedicato alla giornata mondiale delle“Fa un certo effetto – ha proseguito Danese - essere qui a parlare die diquando le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. L’ultimo rapporto sullediha evidenziato come il nostro comparto, oltre ad aver accusato la maggior contrazione di ricavi in Italia, sia il più esposto al rischio chiusure". "Nelsolo il 9,6% delle imprese del sistema era a rischio default; ora, nel post-Covid, lo score è salito a quasi il 70%. Il nostro obiettivo – ha aggiunto il presidente Aefi - è smentire questo dato, perché se così fosse non sarebbe solo una sconfitta delle fiere italiane ma dei campioni nazionali del". "Quei 200mila espositori che trovano fondamentale partecipare alle nostre manifestazioni e che in fiera generano business per 60 miliardi di euro l’anno", ha concluso.Per il ceo di, intervenuto al webinar: “Le fiere sono la corsia preferenziale per la ripresa. Gli scorsi 15 mesi ci hanno insegnato che il punto chiave per lo sviluppo del business e delle relazioni è e rimane l’incontro face to face, la presenza fisica nelle fiere e manifestazioni". "Sappiamo – ha aggiunto il ceo dell’associazione mondiale di riferimento per il settore - che quello che facciamo è importante, in particolare per le piccole e medie imprese, che rappresentano circa l’80%-85% dei nostri espositori, e per cui i quartieri fieristici rappresentano il principale canale di vendita e marketing. La giornata mondiale delle fiere ci mostra tutta la voglia di tornare a fare eventi: l’Asia sta ripartendo con manifestazioni anche più grandi di quelle pre-pandemiche, negli Stati Uniti tra pochi giorni ci sarà un grande evento acon registrazioni già all’80%-90%, e anche in Europa si programma la riapertura, a partire da Spagna, Italia e, speriamo,nei prossimi mesi”.Per il presidente di Cfi – Comitato fiere e industria,: “Mai come in questo momento abbiamo avuto la dimostrazione di come sia necessario agire come sistema". "Le fiere con le loro manifestazioni sono esattamente l’hardware e il software di ciò che serve al Paese per la ripartenza delle nostre filiere industriali e manifatturiere e sarà fondamentale – ha aggiunto il presidente dell’associazione confindustriale - lavorare sulla promozione straordinaria dei calendari fieristici per garantire il miglior sbocco alle nostre filiere, evitando sovrapposizioni”.La giornata mondiale delle fiere ha coinvolto conon e off line oltre, per un’audience complessiva che supera i 700 milioni di contatti. Le fiere nel mondo contano ogni anno, con oltre 300 milioni di visitatori e 5 milioni di espositori in più di 180 Paesi. Al webinar organizzato da Aefi, i ‘’, con i principali partner del settore, a partire dal capo ufficio Eventi e Promozione del sistema Paese del ministero degli Affari esteri, Carlo Romeo; il direttore dell’Ufficio promozione del made in Italy dell’Ice, Maurizio Forte e l’amministratore delegato di Simest, Mauro Alfonso.