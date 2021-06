Sicit, OPA di CircularBidCo parte il 14 giugno e termina il 7 luglio

Sicit

(Teleborsa) - Il periodo di adesione dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, promossa da CircularBidCo sulle azioni, inizierà ilprossimo e terminerà, salvo proroghe, ilcon data di pagamento del corrispettivo prevista per il 14 luglio. La Consob, con una delibera del 4 giugno scorso, ha approvato il documento di offerta. L'OPA è finalizzata alPer ciascuna azione Sicit, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, CircularBidCo offre, pari al corrispettivo di 16 euro annunciato il 16 aprile 2021 cui andava sottratto il dividendo di 0,55 euro distribuito da Sicit il 12 maggio scorso. L'azienda target dell'OPA è leader mondiale nel trasformare con tecnologie proprietarie i residui dell'industria conciaria in biostimolanti per l'agricoltura e ritardanti per l'industria del gesso.L'offerta di 15,45 euro per azione incorpora un, rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali antecedenti alla data di annuncio, del 17,9% a 6 mesi e del 25,8% a 12 mesi. Il corrispettivo esprime una valutazione implicita pari a 14 volte il rapporto tra valore della società (EV) e margine operativo lordo adjusted 2020 comunicato dalla società (EBITDA). Al momento dell'operazione che aveva portato Sicit in Borsa attraverso la SPAC SprintItaly, approvata l'11 gennaio 2019, la valutazione di Sicit corrispondeva ad un2017 pari a circa 7 volte. Nel periodo tra la quotazione di SICIT e la data di annuncio dell'Opa il moltiplicatore medio EV/EBITDA è stato pari a 8,9 volte, sottolinea CircularBidCo in un comunicato.Ilè condizionato al raggiungimento da parte di CircularBidCo deldi Sicit, salvo rinuncia a tale condizione concordata anche con Intesa Holding. Quest'ultima si è impegnata ad aderire all'offerta portando in adesione il proprio 40,67% e reinvestendo il ricavato per acquisire unanel controllo indiretto di Sicit, in tal modo rimanendo azionista industriale di riferimento della società.