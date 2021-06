Dave & Buster's torna in utile, titolo festeggia

Dave & Buster's Entertainment

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,11% sui valori precedenti.La catena di ristoranti ha chiuso il primo trimestre con utili netti di 19,6 milioni di dollari, pari a 40 centesimi per azione, contro il rosso di 43,5 milioni (1,37 dollari) registrato nel pari periodo del precedente esercizio. Il consensus era invece per 16 centesimi di perdita per azione. Isonoannuo a 265,3 milioni, contro i 246 milioni stimati dagli analisti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 46,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 43,28. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 50,52.