Acquisti a piene mani su NRG Energy dopo upgrade Goldman Sachs

Nrg Energy

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 39,45, con un. A fare da assist al titolo della società energetica texana è l'upgrade di, che ha modificato il proprio rating a "" da "buy", affermando che la recente sotto-performance del titolo sulla scia del clima estremo nella regione lo rende interessante.Contestualmente all'upgrade, la banca d'investimento ha ancheper azione, pari a un rialzo del 48% rispetto alla chiusura del titolo di venerdì. Goldman Sachs si aspetta che il ritorno a condizioni operative più normali dopo la tempesta invernale Uri (che ha colpito il Sud degli USA a febbraio) beneficerà i flussi di cassa nel 2022 e nel 2023.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 39,95 e successiva a quota 40,81. Supporto a 39,09.