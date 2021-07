BPER aderisce ai Principi per l'Attività Bancaria Responsabile dell'ONU

BPER Banca

(Teleborsa) -ha aderito ai, documento programmatico per la sostenibilità del settore bancario sviluppato attraverso una partnership tra banche di tutto il mondo e la Finance Initiative dell'UNEP (il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente). La banca emiliana, come le altre firmatarie, si impegna a definire strategie per la sostenibilità e ad adoperarsi per promuovere e(Environmental, Social, Governance) all'interno del proprio modello di business.L'impegno assunto è anche quello di, fissando e implementando obiettivi laddove tali attività abbiano un impatto più significativo e rendicontano i progressi ottenuti. I principi, spiega la banca in una nota, offrono un quadro di riferimento che consente di comprendere compiutamente i rischi e di cogliere le opportunità derivanti dalla transizione verso economie più sostenibili."Siamo molto orgogliosi di avere aderito ai Principles for Responsible Banking della Financial Initiative UNEP - ha commentatodi BPER Banca - Questa scelta si inquadra in un percorso avviato da tempo, con cui il Gruppo BPER ha integrato i criteri ESG nella propria attività, adottando una strategia che coniuga la crescita del business e la solidità finanziaria con la sostenibilità sociale e ambientale, per creare valore condiviso nel lungo periodo. Abbiamo fatto nostri gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite enell'individuazione delle soluzioni migliori per raggiungerli".