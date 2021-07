STMicroelectronics, Chery: "è in una posizione solida". Titolo accelera al rialzo

STMicroelectronics

(Teleborsa) - STMicroelectronics 'è in una posizione solida dal punto di vista patrimoniale e per quanto riguarda liquidità e conti. Cosìche, durante la conference call sui risultati del secondo trimestre e del primo semestre , ha ricordato come la società abbia mantenuto la propria solidità finanziaria, come dimostrano la redditività operativa e la generazione di flusso di cassa.Il titolo, già ben intonato nelle prime ore della seduta, accelera al rialzo e passa di mano in forte guadagno del 5,89%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,31. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 36,96.