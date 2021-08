Coronavirus: ancora in aumento i contagi. Tasso positività al 3,2%

(Teleborsa) - Secondo i, nella giornata di oggi,individuati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alla giornata di ieri che se ne sono registrati 7.270. Le, mentre giovedì erano state 30.Sono, secondo i dati del ministero della Salute. Giovedì erano stati 216.969. Il, stabile rispetto al giorno precedente.I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia 369, 17 in più rispetto a giovedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 35 (giovedì erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.033, con un incremento di 58 unità rispetto a giovedì.SonoIss-Ministero della Salute che sarà diffuso oggi. Le restanti che risultano classificate a rischio basso sono il Lazio e le due province autonome di Trento e Bolzano.Sempre secondo ldella scorsa settimana a 1,27 di questa, ma l'incidenza prosegue nella sua salita raggiungendo 73 casi ogni 100 mila abitanti contro i 68 della scorsa.con 141,8,con 129,9 econ 127,2 sono le tre regioni con i valori dell'incidenza più alto per il periodo 6-12 agosto, quindi aggiornati a ieri. Il. Il dato sulle incidenze rappresenta insieme a quello sulla saturazione dei reparti ospedalieri e delle terapie intensive, uno degli indicatori decisionali per le eventuali misure di contenimento.. Il tasso di, con il numero di persone ricoverate in aumento da 258 (03/08/2021) a 322 (10/08/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta al 5%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 2.196 (03/08/2021) a 2.880 (10/08/2021).Circolazione dellaormai largamente prevalente in Italia, dominante anche nell'Unione Europea ed associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in paesi con alta copertura vaccinale: anche per questo la bozza di monitoraggio chiede "tracciamento" e il "rispetto misure".