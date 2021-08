Just Eat Takeaway.com festeggia la trimestrale, titolo in rally

Just Eat Takeaway.Com

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 3,26%.Il gruppo specializzato nella consegna di cibo a domicilio ha chiuso il primo semestre 2021 con ricavi pro forma in crescita del 47% (+52% a cambi costanti) a 2,605 miliardi di euro. L' Adjusted Ebitda pro forma si è attestato a -190 milioni di euro contro il rosso di 218 milioni atteso dagli analisti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,15 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 17,42. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,03.