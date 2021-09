Webuild in rialzo dopo contratto Sotra Link

Webuild

(Teleborsa) - Buona giornata in Borsa per, che scambia in salita dello 0,78%, dopo aver annunciaot un importante contratto in Norvegia. La società guidata da Pietro Salini, infatti, parteciperà alla realizzazione e, pro quota, alla successiva gestione e manutenzione di una infrastruttura chiave del paese nordeuropeo, il Sotra Link, costituito da ponti, strade, viadotti , tunnel e così via.Il valore delle contratto è di 1 miliardo di ero per una quota del 35% nel consorzio, che porta a 10,6 miliardi di euro il valore totale consolidato dei nuovi ordini ricevuto o in fase di ricezione da inizio anno.L'analisi del titolo Webuild eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2,353 Euro con primo supporto visto a 2,311. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2,289.