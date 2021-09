El.En., primo semestre in grande crescita e superiore a pre-pandemia

El.En.

(Teleborsa) -- società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel campo dei sistemi laser per applicazioni medicali e industriali - ha registrato unconsolidato di 273,9 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 68,5% sui 162,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2020. L'è stato pari a 39,1 milioni di euro (+170,2%), con un'incidenza sul fatturato pari al 14,3%. Il risultato netto di gruppo è stato pari a 22,5 milioni di euro, in rialzo del 250,7% rispetto ai 6,4 milioni dei primi sei mesi dello scorso anno."I nostri mercati in questa fase si presentano favorevoli, beneficiando oltre che del fisiologico rimbalzo post crisi, anche di un clima di fiducia e ottimismo derivante dalle prospettive di un sostegno significativo all'economia delle politiche industriali espansive diffusamente varate nel mondo", ha commentato il presidente Gabriele Clementi. "Alla fine del semestre i- ha aggiunto - Esprimiamo quindi grande soddisfazione per gli eccellenti risultati ottenuti". Con le attuali condizioni di mercato e senza ulteriori ricadute e nuove restrizioni, il gruppo prevede di superare nell'anno i 550 milioni di euro di fatturato.Lasi mantiene positiva e ha registrato nel periodo un aumento di circa 15 milioni, dai 64,2 milioni del 31 dicembre 2020 ai 78,9 milioni del 30 giugno 2021. "I flussi di cassa generati dall'attività operativa hanno coperto i fabbisogni rivenienti dall'aumento del capitale circolante, fisiologico in questa fase di rapida crescita, quelli derivanti dagli investimenti fissi e dall'erogazione di dividendi a cui El.En. e le società controllate sono tornate dopo un anno di sospensione", si legge nella nota sui conti.