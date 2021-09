MGM Resorts positiva grazie all'upgrade di Bernstein

Mgm Resorts International

Mgm Resorts International

Mgm Resorts International

(Teleborsa) - Viaggia in rialzo il titoloche scambia con un guadagno dell'1,12% beneficiando, insieme al resto dei titoli legati al turismo, della notizia che i casi di infezioni Covid-19 negli Stati Uniti continuano a diminuire. A fare da assist alle azioni contribuisce anche la promozione giunta da Bernstein. Gli analisti dell'ufficio studi hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo portandolo a "outperform" da un precedente "Market Perform".Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,63%, rispetto a -1,58% dell').L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 43,15 USD. Primo supporto visto a 41,64. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 41,02.