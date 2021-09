STMicroelectronics continua il rally: ai massimi da dicembre 2001

azienda italo-francese di semiconduttori

(Teleborsa) - Si muove al rialzo l', che si attesta a 40,25, con un. STMicroelectronics prosegue quindi il suo(oggi è in cima al FTSE MIB, dietro solo a), scambiando ai massimi da dicembre 2001.ha migliorato la stima di crescita dei ricavi 2022 a +10% anno su anno, con un target price a. Il broker ha scritto che il CEO della società ha tenuto una presentazione in cui è emerso che "per il 2022 il mercato di riferimento è atteso crescere del 6-8% e STM è attesa sovraperformare mostrando una crescita significativa".Ieri, il target price è stato rivisto al rialzo anche da, che l'ha portato da 41 a, confermando il rating outperform. "Dopo i solidi risultati del secondo trimestre 2021, abbiamo alzato le previsioni dei ricavi per il 2021, 2022 e 2023 rispettivamente del 2%, 3% e del 3% e quelle dell'EBIT rispettivamente del 12%, 13% e 12% - ha scritto il broker svizzero - Ora ci attendiamo un EPS (utile per azione, ndr) rispettivamente di 1,91 dollari, 2,20 dollari e 2,46 dollari rispetto alle stime passate pari a 1,70 dollari, 1,95 dollari e 2,20 dollari".Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo convista a quota 40,6 e successiva a 41,49. Supporto a 39,71.