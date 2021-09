Acquisti a piene mani su Dollar Tree su incremento riacquisto azioni

Dollar Tree

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 100,1, con un aumento del 15,97%. Il titolo del colosso statunitense dei discount beneficia del fatto che il consiglio di amministrazione ha aumentato l'autorizzazione aldi 1,05 miliardi di dollari, per un importo complessivo di 2,5 miliardi di dollari."Siamo impegnati in una strategia di allocazione del capitale disciplinata, che bilancia la restituzione del capitale ai nostri azionisti e l'investimento nella nostra attività per la crescita", ha affermato Michael Witynski, presidente e amministratore delegato. "Con il significativo free cash flow della nostra attività, prevediamo didi allocazione del capitale", ha aggiunto.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo convista in area 102,6 e successiva a quota 109,9. Supporto a 95,26.