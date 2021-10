IoT, Olivetti acquisisce Staer Sistemi

Gruppo TIM

(Teleborsa) -, digital farm per l’IoT del, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% di, system integrator e product developer in ambito industrial IoT. L’– si legge in una nota – consente ad Olivetti di razionalizzare ulteriormente la propria catena di, accelerare i tempi didei propri prodotti, garantire il presidio end-to-end su tutta la catena del valore IoT oltre ad aumentare e rafforzare referenze su soluzioni progettuali complesse, anche per lo sviluppo di altri segmenti di business IoT (Safety e security Industrial Solutions, Building Management Systems).Staer Sistemi, società con sede a Roma, dispone di competenze avanzate nella progettazione ed integrazione die hardware (in particolare sensoristica a basso consumo energetico) per il controllo di impianti, macchinari ed infrastrutture, principalmente per i settori di mercato energia, utilities e infrastructures, telco e broadcast.In sinergia con l’accordo di partnership industriale instaurato con, centro di eccellenza nel campo dell'innovazione tecnologica e dell’Internet of Things, l’operazione permette a Olivetti di rafforzare le capacità ingegneristiche di progettazione e produzione nell’ambito IoT, consentendone il posizionamento come leader nella fornitura di soluzioni end-to-end, sia per la realizzazione di progetti personalizzati sia per la standardizzazione di servizi a scaffale.“Con questa operazione – ha affermato, Amministratore Delegato Olivetti – mettiamo a segno un ulteriore passo nel processo di evoluzione di Olivetti, che vuole affermarsi sul mercato nazionale come l’operatore di riferimento nell’offerta di soluzioni IoT per aziende e Pubblica amministrazione. L’acquisizione di Staer ci permette di dotarci di competenze multisettoriali nello sviluppo di software e di sistemi integrati, consentendoci al tempo stesso di creare valore e cogliere un’importante opportunità di sviluppo ed evoluzione digitale".