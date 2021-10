Auto usate, fusione CarNext-Constellation dà vita a più grande marketplace digitale europeo

(Teleborsa) -, il più grande marketplace digitale di auto usate integrato verticalmente in Europa, ha annunciato, marketplace digitale B2B e B2C di auto usate leader in 22 aree geografiche in Europa. L'unione dà vita a un colosso con vendite di oltre 2,5 milioni di auto all'anno, per un valore lordo (GMV - Gross Merchandise Value) di 21 miliardi di euro."Sono lieta che CarNext si unisca al Gruppo Constellation - ha detto Avril Palmer-Baunack, Executive Chairman di Constellation - CarNext è stata una delle prime aziende in Europa a digitalizzare l'esperienza di acquisto di auto usate dei consumatori e non vediamo l'ora di unire la portata dei nostri rispettivi marketplace perin tutta Europa"."CarNext è un'ottima scelta per Constellation e sono entusiasta di unirmi al gruppo - ha affermato Sophie Krishnan, Chief Executive Officer di CarNext - CarNext si concentra sul permettere ai clienti di trovare, finanziare, acquistare o vendere totalmente online un'auto usata attraverso un sito di cui si possono fidare. Il margine di crescita nei nostri principali mercati europei è eccezionale e far parte di Constellation ci permetterà di".