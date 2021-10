Leonardo, nessun componente in titanio per Airbus da fornitore sotto indagine

Leonardo

(Teleborsa) - In merito alle notizie di stampa che stanno circolando in queste ore,ha affermato in una nota "che il subfornitore Manufacturing Processes Specification S.r.l., sotto indagine da parte della magistratura e, non ha fornito componenti in titanio per programmi".Ieri pomeriggioe le autorità statunitensi hanno comunicato che alcunesono state prodotte impropriamente. Il colosso aeronautico statunitense ha precisato che le parti in questione erano state fornite da Leonardo, la quale ha acquistato i componenti dallaIn una nota diffusa ieri sera , Leonardo ha comunicato che il subfornitore "è sotto indagine da parte della magistratura per cui Leonardo risulta parte lesa e pertanto".Ieri il titolo Leonardo ha chiuso a -7%. Oggi, dopo una buona partenza in cui era arrivato a 6,868, le azioni passano di mano con un trascurabile. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'insegna della cautela con prima resistenza vista a quota 6,818 e con più immediato supporto in avvicinamento a 6,552.