PayPal smentisce di essere al lavoro per acquisire Pinterest

(Teleborsa) - "In risposta alle voci di mercato relative a una potenziale acquisizione dida parte di, PayPal ha dichiarato di". È con questa breve nota che la società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro ha risposto alleche la volevano pronta a effettuareper mettere le mani sulla piattaforma basata sulla condivisione di fotografie, video e immagini.Secondo quanto scritto dai media statunitensi, PayPal avrebbe offerto 70 dollari per azione, principalmente in titoli, per Pinterest. Sarebbe stata, superando quella per l'acquisto di LinkedIn da parte diper 26,2 miliardi di dollari nel 2016.IlPayPal ha perso oltre l'11% da quando sono trapelate notizie sulle trattative, mentre Pinterest ha guadagnato circa il 4,4%. Le due società segnano, rispettivamente, circa un +5% e un -10% neldi lunedì.