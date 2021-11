HelloFresh in cima al DAX dopo la revisione al rialzo della guidance

HelloFresh

(Teleborsa) -, società tedesca che vende kit per la preparazione dei pasti e dal mese scorso all'interno del DAX , ha rivisto al rialzo la guidance per l'intero anno dopo i risultati positivi dei primi nove mesi dell'anno. Iper il terzo trimestre del 2021 sono stati pari a 1.416 milioni di euro, rispetto ai 970 milioni di euro del terzo trimestre del 2020 e ai 1.312 milioni di euro attesi dal mercato (secondo un consensus fornito dalla società). La crescita, sottolinea HelloFresh, è stata guidata da "una forte crescita dei clienti anno su anno, tassi di ordini elevati e un valore medio degli ordini più alto".Le entrate dell'intero anno 2021 sono viste ora, rispetto a una stima precedente tra il 45% e il 55%. All'incremento contribuisce anche l'acquisizione di Youfoodz, che è stata completata il 27 ottobre 2021 e sarà consolidata per i mesi di novembre e dicembre 2021. Gli analisti di aspettano una crescita del 53%. La società non modifica la guidance del margine EBITDA rettificato, atteso tra l'8,25% e il 10,25% (consensus al 9,1%).Spicca il volo, che si attesta a 81,44 con un, risultando. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 83,31 e successiva a quota 88,91. Supporto a 77,71.