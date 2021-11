Sanlorenzo, performance in crescita nei primi 9 mesi. Backlog record di 1,2 miliardi

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha registratot pari a 428,4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 32,8% rispetto ai primi nove mesi del 2020, guidati dall'ottima performance delle Americhe e dell'Europa". Lè stato di 68,6 milioni di euro (+41,5%), con un margine sui ricavi netti nuovo in crescita di 100 basis point al 16%, mentre ilè stato di 36,8 milioni di euro, in crescita del 64,9% rispetto ai primi nove mesi del 2020."I risultati che approviamo oggi sono una testimonianza della bontà del nostro modello di business e della capacità di Sanlorenzo di navigare con costanza, impegno e determinazione verso obiettivi di medio-lungo periodo - ha commentato- La nostra bussola è una crescita che, se dapprima definivo garbata, ora considero "eloquente". L'ottima performance delle vendite si realizza anche grazie alla sostenuta proposta di nuovi modelli che ha caratterizzato tutto l'anno in corso"."Ai risultati di prodotto affianchiamo grande attenzione alle performance economiche e di sostenibilità: la crescita dell'EBITDA e dei principali indicatori finanziari nei nove mesi dell'anno ci fornisce un', confermando Sanlorenzo Maison di lusso nel settore dello yachting", ha aggiunto.Glisono stati di 36,7 milioni di euro, di cui 24,7 milioni di euro nel terzo trimestre, più che raddoppiati rispetto ai primi nove mesi del 2020 per effetto dell'acquisizione di nuove infrastrutture produttive. L'del terzo trimestre è di 381,1 milioni di euro, che porta il backlog a raggiungere 1,2 miliardi di euro. Ladi cassa si attesta a 35,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto a un indebitamento finanziario netto di 5,1 milioni di euro al 30 settembre 2020 e a una posizione di cassa netta di 3,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020.La società ha, che prevede una crescita a doppia cifra delle principali metriche (era stata aggiornata a settembre) . I ricavi netti dovrebbero essere compresi tra 565 e 575 milioni di euro, l'EBITDA rettificato tra 92 e 94 milioni di euro, il risultato netto di gruppo tra 47 e 48 milioni di euro.