Alimentare, corrono i prezzi nella grande distribuzione (+0,4% a settembre)

(Teleborsa) -. Secondo l’indagine condotta da Unioncamere con la collaborazione di BMTI e REF Ricerche presso la GDO, per i 46 prodotti maggiormente consumati, si registra un aumento dei prezzi dello 0,4% a settembre e dell’1,9% nel bimestre ottobre-novembre.A settembre, tra i prodotti che hanno mostrato le maggiori variazioni rispetto al mese precedente, spiccano la(+2%) e la(+0,9%) a causa dei rialzi delle rispettive materie prime, dovuti alla riduzione del raccolto in Canada e negli Stati Uniti per la siccità estiva. Aumenti anche per la(+4,2%) e di(+1,5%).Significativi aumenti, rispetto al bimestre precedente, si prefigurano anche per il bimestre ottobre-novembre: picchi superiori al 10% per lae la, +6,5% per lae +5% perQualora le attese dovessero tradursi in consuntivi,nel bimestre ottobre-novembre, con forti incrementi soprattutto per(+11,9%),(+6,4%) e(+5,6%), con rialzi del +14,8% per la pasta di semola, del +9,5% per la farina di grano tenero e del +19,2% per la passata di pomodoro