Nice Footwear, +60% nel primo giorno a Piazza Affari

Nice Footwear

(Teleborsa) -, gruppo veneto che aspira a diventare un polo aggregatore per le sneaker Made in Italy, ha chiuso il primo giorno di negoziazione su Euronext Growth Milan con un. Il titolo ha chiuso la giornata a, rispetto a un prezzo di collocamento fissato a 10 euro per azione, che le avrebbe dato una capitalizzazione di 20 milioni di euro (20,5 milioni circa in caso di esercizio integrale dell'opzione Greenshoe). La società aveva chiuso in anticipo il book-building, dopo aver ricevuto ordini per un controvalore superiore al controvalore massimo complessivo dell’offerta.Dopo aver aperto a quota 13,5 euro per azione, ed essere sceso fino a 12,86 euro per azione, il titolo si è mantenuto vicino ai 14 euro per la maggior parte della seduta, prima di una fiammata finale che l'ha portato adi giornata. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 3.961.292 euro, i contratti conclusi 645 e le azioni passate di mano 285.300.Nice Footwear rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 161 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia).