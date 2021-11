TIM torna a correre in Borsa. KKR sta considerando un aumento di offerta

Telecom Italia

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 0,4683, con un. Il titolo della società di telecomunicazioni è iled è tornato a crescere dopo il calo di oltre il 4% registrato nella seduta di ieri (dopo il rally del giorno prima che le aveva permesso di chiudere la seduta a +30,25%), su cui hanno inciso le prese di profitto e l'andamento negativo di tutti i mercati europei.A fare da assist al titolo nella giornata odierna sono le indiscrezioni secondo le qualiper TIM dopo che il principale azionista Vivendi ha dichiarato che l'offerta da 10,8 miliardi di euro è troppo bassa. La società statunitense è nellesu quanto sarebbe necessario aumentare la proposta per conquistare gli azionisti reticenti, hanno detto alcuni fonti a Bloomberg.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,4771 e successiva a quota 0,498. Supporto a 0,4562.