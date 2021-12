Auto a combustione, quanti posti a rischio con stop dal 2035?

(Teleborsa) -nel comparto auto se l'Unione Europea - come da programma - bandirà nelL'allarme arriva, che ha diffuso un sondaggio di quasi 100 aziende del settore e prevede che oltre due terzi dei 501 mila posti di lavoro persi verranno cancellati dal 2030 al 2035, rendendo difficile mitigaredellaIn verità, il sondaggio condotto darileva che la produzione di parti per l'auto elettrica creeràpertanto il saldo netto è negativo di circaposti neiLa Commissione Europea ha annunciato l'obiettivo di eliminare le emissioni di Co2 dall'automotive entro ilvietando le vendite di auto alimentate a combustibili fossili dal quell'anno. Se l'esecutivo UE non ha indicato i possibili rimpiazzi, i costruttori auto europei hanno tutti indicatocome unico possibile rimedio, in quanto la tecnologia a idrogeno non è