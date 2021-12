Intel annuncia quotazione per Mobileye, controllata di guida autonoma

Intel

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei semiconduttori, ha annunciato l'intenzione di, società attiva nell'innovazione nei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e nelle soluzioni di guida autonoma. L'offerta pubblica iniziale (IPO) dovrebbe avere luogo a. Mobileye è stata quotata al New York Stock Exchange (NYSE) nel 2014, salvo poi venir acquisita e delistata da Intel nel 2017. Intel possiede attualmente il 100% delle azioni di Mobileye e si prevede chedopo il completamento dell'IPO."L'acquisizione di Mobileye da parte di Intel è stata un grande successo. Mobileye hacon guadagni del 2021 che dovrebbero essere superiori del 40% rispetto al 2020, evidenziando i potenti vantaggi per entrambe le società della nostra partnership in corso", ha affermato il. "Amnon (il CEO di Mobileye, ndr) e io abbiamo deciso che un'IPO offre la migliore opportunità per costruire sul track record di Mobileye per l'innovazione e sbloccare valore per gli azionisti", ha aggiunto.L'annuncio dell'operazione ha avuto risvolti anche a Piazza Affari., gruppo italo-francese di semiconduttori, è infatti il miglior titolo del FTSE MIB, mostrando una metà seduta. In una nota, Equita ricorda che STM è undi Mobileye, con una relazione proseguita anche dopo l'acquisizione da parte di Intel. "Crediamo che una IPO a multipli elevati possa essere positiva, in modo indiretto, anche per STM", scrive il broker.