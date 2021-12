Digital360 rileva 75% di Corecube

Digital360

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha siglato un, una società con sede a Milano specializzata nella progettazione di percorsi formativi e di aggiornamento per professionisti.Corecube è attualmentedi proprietà di Luca Oliveri e Marco Lo Vullo, che manterranno i ruoli attualmente ricoperti in Corecube, e per il- Società Revisione Professionisti Associati.L’operazione si realizza nel contesto di, il cui primo passaggio è rappresentato dall’e dalla sua successivaal valore nominale di euro 10.000. Il nuovo capitale verrà sottoscritto da DIGITAL360 per il 75% e per la restante parte dalla GetApp. Ilcomplessivamente pagato da Digital 360 sarà quindi di pari aL’ingresso nel capitale di Corecube consentirà di ampliare l’offerta di DIGITAL360, che opera attraverso due piattaforme: Digital Skills, con un catalogo di contenuti multimediali in continuo ampliamento, , e, con i suoi molteplici strumenti multimediali (videoclip, video tutorial, webinar, community, articoli e approfondimenti) dedicata all’empowerment del capitale umano nella pubblica amministrazioneL’accordo tra le parti prevede, tra le altre cose, la conferma di uno degli attuali amministratori, il signor Oliveri, quale amministratore delegato di Corecube, nonché unin capo al socio GetApp sulle quote Corecube da questo possedute. Sono inoltre previste nel corso dell’anno 2025a favore delle parti contraenti sullain possesso di GetApp, valorizzata in base ai risultati raggiunti dalla società nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.