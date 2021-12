Eventi e scadenze: settimana del 13 dicembre 2021

Igd

(Teleborsa) -Istat - Il mercato del lavoro III Trimestre 2021OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaConsiglio dell'UE - Consiglio Affari EsteriParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioConsiglio dell'UE - Consiglio "Affari generali"FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria11.00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà al Quirinale per l'incontro con i nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati d'onore15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione del Piano Industriale 2022-2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Assemblea degli AzionistiBanca d'Italia - Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziarioFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellUE - Vertice internazionale - I leader dell'UE, degli Stati membri dell'UE e dei paesi del partenariato orientale si riuniranno per il sesto vertice del partenariato orientale a BruxellesFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveVertice euro - I leader dell'UE faranno il punto sui progressi compiuti nell'unione bancaria e nell'unione dei mercati dei capitali e forniranno, se necessario, ulteriori orientamentiConfagricoltura - Assemblea - L'Assemblea di Confagricoltura "Coltiviamo l'Italia del futuro" si svolge a Roma. Verranno illustrate le iniziative in essere per il rilancio e il rafforzamento dell'agricoltura italianaBCE - Pubblicazione delle proiezioni macroeconomiche degli esperti dell'Eurosistema per l'EurozonaConsiglio europeo - I leader dell'UE discuteranno sugli sviluppi relativi alla COVID-19, su gestione delle crisi e resilienza, sui prezzi dell'energia, su sicurezza e difesa, sugli aspetti esterni della migrazione e sulla situazione in BielorussiaAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà al Quirinale per la Presentazione degli auguri di Natale e Capodanno da parte del Corpo DiplomaticoBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaSettima Conferenza su Finanza e Consumi delle Famiglie - Conferenza organizzata dalla Banca d'Italia e dalla Banca Centrale Europea. L'obiettivo è quello di riunire economisti leader ed emergenti per presentare e discutere recenti analisi sui comportamenti finanziari delle famiglie. La conferenza si terrà virtualmente via WebexColdiretti - Assemblea nazionale della Coldiretti13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeTesoro - Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodoRating sovrano - Lussemburgo e Slovacchia - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoIstat - Prezzi delle abitazioni - III Trimestre 2021 VBanca d'Italia - Investimenti diretti per paese controparteBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di novembreScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB; Scadenza Futures su dividendi e su FTSE MIB Div- Appuntamento: Investor Day 2021 - presentazione piano strategico. L’AD Carlo Rosa risponderà poi a domande e richieste di approfondimento