E.ON acquisisce maggioranza in operatore di smart grid Envelio

(Teleborsa) -, colosso tedesco attivo nel settore dell'energia, ha acquisito una, una società di software clean-tech con sede a Colonia. Envelio è specializzata nele ha sviluppato la "Intelligent Grid Platform", una soluzione che consente agli operatori di rete elettrica die ottimizzare la pianificazione della rete e i processi operativi.. Envelio lavora già con alcune delle più grandi utility del Vecchio Continente, come, Vattenfall. L'azienda è stata fondata nel 2017 come spin-off dell'Università Tecnica di Aquisgrana e ha un team di oltre 70 dipendenti."Attraverso Envelio e il suo team, ci stiamo assicurando una- ha commentato Victoria Ossadnik, membro del consiglio di amministrazione di E.ON con responsabilità per il Digital - La tecnologia envelio consente simulazioni di rete in tempo reale e questo aiuta gli operatori della rete elettrica a migliorare l'utilizzo della capacità della rete e ad anticipare le esigenze di espansione della rete".