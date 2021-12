Piaggio annuncia accordo con Justin Bieber per la mitica Vespa

Gruppo Piaggio

(Teleborsa) - Un mito per qualcosa di mitico. Il, spinti dal desiderio di esplorare la creatività e divertirsi insieme, hanno annunciato unaL'incontro tra la più grande pop star al mondo e l’iconico marchio italiano non è frutto del caso - spiega Piaggio - lo stile e il design sono una costante fonte di ispirazione per Justin, mentre Vespa è da sempre vicina al mondo della musica e dei giovani."I miei fan sanno quanto io ami lo sport: lo skateboard, l'hockey, il basket, la BMX. Sono da sempre attratto da questo mix di stile, eleganza e velocità", ha dichiarato Justin Bieber, aggiungendo "sono entusiasta all’idea di poter reinterpretare l'iconico design di Vespa".La collaborazione fra Justin Bieber e Vesta prenderà il via ad inizio 2022.