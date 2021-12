Sesa conferma la guidance dopo semestrale positiva

Sesa

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha comunicato i risultati dellaConsolidata al 31 ottobre 2021 relativa al primo semestre dell'anno fiscale al 30 Aprile 2022. Nel periodo in esame il gruppo ha realizzatoed Altri Proventi Consolidati per 1.036,7 milioni di euro, in crescita del 16,6% sullo stesso periodo dell'anno scorso, con unpari a 73,3 milioni di euro (+36,8% anno su anno). Sesa sottolinea che i tassi di crescita sono ampiamente superiori al track record di lungo termine (CAGR ricavi 2011-21 +10,6%, CAGR EBITDA 2011-21 +13,9%). L'consolidato adjusted è stato di 35,8 milioni di euro (+48,1%)."Gli ottimi risultati semestrali, sia industriali che finanziari, mostrano un'accelerazione ulteriore della crescita conseguita negli ultimi due esercizi, grazie alla nostra strategia di sviluppo di competenze e risorse umane, raggiungendo il traguardo di 4.000 dipendenti al 31 dicembre 2021", ha commentato l'i. "Alla luce della forte domanda di trasformazione digitale, della nostra capacità di aggregazione di competenze e della ricca pipeline di operazioni di acquisizione bolt-on,ed il nostro commitment a proseguire il percorso di crescita sostenibile e generazione di valore a lungo termine per i nostri stakeholder", ha aggiunto.Laè attiva (liquidità netta) per 170.868 migliaia di euro, in miglioramento rispetto a 101.653 migliaia di euro al 31 ottobre 2020, grazie alla crescita del cash flow operativo, pari a 130 milioni di euro negli ultimi 12 mesi. Nel periodo in esame si rafforza il, che al 31 ottobre 2021 ammonta ad 286.627 migliaia di euro, in crescita rispetto ai 272.326 migliaia di euro al 31 ottobre 2020.Alla luce dei risultati positivi e delle aspettative di crescita della domanda di digitalizzazione nei mercati in cui opera, Sesa haal 30 aprile 2022, con una crescita di circa il 13% Y/Y dei ricavi (2,3 miliardi di euro) e di circa il 30% Y/Y della redditività (EBITDA pari a 165 milioni di euro).