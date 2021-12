Siemens Gamesa, accordo per fornire turbine eoliche in Svezia

Siemens Gamesa

(Teleborsa) -, multinazionale di nuove tecnologie applicate al campo dell'energia e controllata da, hacon un accordo per la fornitura del progetto Stor-Skalsjon da 260 MW nella Svezia centrale. Il progetto dovrebbe essere installato entro il 2023 e impiegherà. Queste saranno installate su torri con altezze da 115 metri a 123 metri. Nell'accordo è incluso anche un contratto di servizio di 25 anni per garantire prestazioni ottimali per l'intero ciclo di vita delle turbine."La Svezia è stata un paese chiave per lo sviluppo della piattaforma Siemens Gamesa 5.X ee più in generale per aiutare i nostri clienti a realizzare i progetti più competitivi. Lavoreremo a stretto contatto con il partner di lunga data Eolus per aiutarlo a soddisfare le sue esigenze in questo ultimo progetto", si legge in una nota di Siemens Gamesa.Discreta la performance disulla borsa di Madrid, dove si attesta a 21,03, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 21,21 e successiva a 21,6. Supporto a 20,82.