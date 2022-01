Tencent riduce la partecipazione in Sea del 2,6%. Titolo crolla

Tencent

Sea

JD.com

Sea Limited Each Rep One

(Teleborsa) -, holding cinese attiva nei settori tech e internet, ha annunciato chein, società di Singapore attiva nei settori del gaming e dell'e-commerce. Sarà ceduto il 2,6% della partecipazione in Sea, con Tencent che. Il colosso cinese ha dichiarato che intende mantenere la maggioranza sostanziale della propria partecipazione in Sea nel lungo termine e che continuerà il rapporto commerciale esistente con la società. Il disinvestimento, viene sottolineato, fornisce risorse per finanziare altri progetti.L'operazione odierna di Tencent arriva pochi giorni dopo che la società ha dichiarato che avrebbe ceduto 16,4 miliardi di dollari della sua partecipazione in, società di e-commerce cinese. Anche se non dichiarato, i disinvestimenti potrebbero far parte dellaSeduta drammatica per, che si posiziona a 202,3 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 199,8 e successiva a 197,3. Resistenza a 212.