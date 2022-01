L'Ecopillola: Draghi al Colle? Un lusso che l'Italia non può concedersi

(Teleborsa) -L'Italia può davvero concedersi il lusso di mandarlo al Quirinale mentre sta cercando di mettere a terra un Recovery Plan da oltre 200 miliardi? Il tema è al centro dell'attenzione pubblica e dell'ultima, Docente master in Scienze Economiche e Bancarie della Luiss Guido Carli, cheper un paio di motivi. Il primo motivo - spiega l'economista - è che la partita su questi 200 miliardi dele finisce nel 2026 e passa attraverso il raggiungimento e superamento di oltree il varo di circa"."Già quest'anno l'Italia, per ottenere i 40 miliardi previsti dovrà varare 23 leggi ordinarie e 43 atti normativi, tutti propedeutici al Recovery Plan. Banalmente questo vuol dire approvare più di cinque atti al mese e non è affatto poco", ricorda Ferretti."Andare a sostituire Mario Draghi durante la messa a terra di questo enorme programma d'investimento, che tra l'altro tocca tutti i cardini dell'apparato statale, è un po' come cambiare il regista durante la lavorazione di Ben-Hur. Oltretutto - afferma l'economista - laal momento persi e verosimilmente a, ad alcuni ministri di nomina draghiana, altrettanti. Il che equivale - riprendendo il parallelo con Ben-Hur - a sostituire oltre al regista anche lo scenografo, lo sceneggiatore e magari anche il direttore della fotografia"."Il secondo motivo che rende improbabile la nomina di Draghi al Colle - aggiunge Ferretti - è la possibilità chein grado di impedire una corretta messa a terra del Recovery Plan". Una ipotesi che a parere dell'economista avrebbe due conseguenze: nella migliore delle ipotesifino adesso acquisita a livello europeo e l'opportunità di contribuire attivamente, nel 2023, all'allentamento dei vincoli del; nella peggiore delle ipotesi, tutto ilaccumulato durante la pestilenza, oltre 2.700 miliardi, ci scoppierebbe in mano come un petardo"."Allora la fine dei conti - ribadisce ferretti - è molto meglio che Mario Draghi rimanga esattamente dove sta, pensando alle sorti del Paese".