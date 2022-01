Eventi e scadenze: settimana del 17 gennaio 2022

Alcoa

(Teleborsa) -Milano Fashion Week - Collezioni dedicate alla moda maschile autunno/inverno 2022/23 con 23 sfilate, 24 presentazioni e nove contenuti digitaliBanca d'Italia - Conti finanziariBOJ - Inizia la riunione di politica monetaria"Il Piano d’azione per l’idrogeno. Valutazioni settoriali sulla domanda di idrogeno al 2030" - Webinar organizzato da Confindustria e Enea – in streamingEU - Riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Partecipa Christine LagardeWorld Economic Forum - The Davos Agenda 2022 - Il meeting annuale del World Economic Forum - Davos Agenda, che quest'anno si svolge in modalità virtuale, riunisce esponenti di primo piano della politica e dell'economia internazionale. Tra i vari leader, Christine Lagarde parteciperà alla sessione virtuale "The Global Economic Outlook" il 21 gennaioStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàTesoro - Regolamento medio-lungoIVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti".INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.EU - Riunione ECOFIN a BruxellesOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di dicembreMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività- Risultati di periodoComitato esecutivo Abi - Interviene: Paolo Angelini, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia e componente del Comitato di BasileaIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoConsiglio dell'Unione europea - Riunioni informali dei ministri dell'Ambiente e dell'EnergiaBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaConfindustria - Presentazione risultati del Rapporto 2021 dell'Osservatorio Nazionale sulle Reti d'Impresa- Risultati di periodo- Risultati di periodoPREVINDAI - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Ottobre-Dicembre 2021Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà a Palazzo di Giustizia per la Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte Suprema di CassazioneBanca d'Italia - Bollettino EconomicoBanca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'ItaliaBOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e OpzioniTesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio (1a convocazione)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio (2a convocazione)